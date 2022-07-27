سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 27- 7- 2022، مقابل الجنيه المصري إلى 61.39 للشراء، و61.77 للبيع، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وفقًا لآخر تقرير البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات، وحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا مفصلًا بأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، وصول سعر الدينار الكويتي إلى 59.16 جنيه للشراء، و61.68 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.76 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك مصر وصول سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.26 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

أوضحت شاشات التداول وصول سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري QNB، مقابل الجنيه المصري، إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، سعر 57.68 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحقق سعر صرف الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي، 58.75 جنيه للشراء، و64.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول في بنك أبو ظبي الإسلامي وصول سعر صرف الدينار الكويتي، إلى 60.12 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب شاشات التداول اللحظية، إلى 57.98 للشراء، و61.92 للبيع.