سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت التعاملات الصباحية للسوق الرسمية في مصر بشاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك تباين سعر اليوم الأربعاء 8-11-2023 بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، ليصل متوسط سعر صرف وحدة النقد الكويتية إلى 99.86 جنيه للشراء، و 100.20 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر، لتعرض البوابة الإلكترونية للمال سعري شراء وبيع العملة الكويتية والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات ببنك الكويت الوطني عند 94.37 جنيه للشراء، و 100.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي بالموقع الرسمي ببنك مصر أمام عملة مصر المحلية إلى 99.65 جنيه للشراء، و 99.90 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر أمام عملة مصر المحلية ببنك قطر الوطني الأهلي ببداية التعاملات 95.94 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك التنمية الصناعية ببداية التعاملات عند 96.09 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وصل سعر أمام عملة مصر المحلية في البنك الأهلي المصري إلى 98.99 جنيه للشراء، و99.90 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك SAIB

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أمام عملة مصر المحلية 99.88 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك المصرف المتحد عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أمام عملة مصر المحلية جاء سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات 96.63 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي أمام عملة مصر المحلية ببداية التعاملات عند 97.73 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.