سعر الدينار الكويتي اليوم 4-8-2022 في ختام التعاملات بالبنوك

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-8-2022 في نهاية تعاملاته بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، بعد ارتفاعه في منتصف التعاملات أمس الأربعاء واستقراره في بداية التعاملات الصباحية اليوم، ووصل متوسط أسعار عملة دولة الكويت إلى 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، ويعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا لسعر عملة الكويت في أغلب البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية والذي يعتبر أعلى العملات العربية مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر لمستوى 59.95 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري في ختام التعاملات، إلى 59.84 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.56 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري البنك التجاري الدولي: 60.24 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.73 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 58.46 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وبينت شاشات التداول وصول سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي لمستوى 59.44 جنيه للشراء، و 65.39 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي “EGBANK” وصل إلى 59.33 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي القطري، إلى مستوى 59.36 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع.