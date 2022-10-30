سعر الدينار الكويتي اليوم 30-10-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-10-2022، في بداية التعاملات البنكية، بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري يومي الجمعة والسبت، 73.82 جنيه للشراء، 74.19 للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، بعد أن شهد ارتفاع يوم الخميس الماضي بعد رفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت في البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، وصل إلى 71.61 جنيه للشراء، و 78.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ مستوى صرف عند: 71.38 جنيه للشراء، و 74.31 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 73.17 جنيه للشراء، و 75.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 69.61 جنيه للشراء، و 74.60 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 72.13 جنيه للشراء، و 75.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، بـ 73.33 جنيه للشراء، و 74.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المصري الخليجي، سجل 71.61 جنيه للشراء، و 75.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وعرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه، بـ 70.55 جنيه للشراء، و 75.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مستوى صرف عند: 70.60 جنيه للشراء، و 75.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي امام الجنيه، 74.48 جنيه للشراء، و 77.56 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف عند: 74.62 جنيه للشراء، و 79.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، إلى 71.87 جنيه للشراء، و 74.63 للبيع.