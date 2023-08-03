سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

أظهرت شاشات التداولات اللحظية تباين سعر اليوم الخميس 3-8-2023، أمام الجنيه المصري في بداية التداولات الصباحية في اخر تحديث لها داخل فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليصل متوسط سعر صرف العملة الكويتية داخل سوق الصرف على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري إلى 100.28 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع، ويعرض موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية سعر شراء وبيع العملة الكويتية داخل البنوك المحلية والأجنبية في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

عرض الموقع الإلكتروني لبنك المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 100.19 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر أمام العملة المحلية المصري في بداية التعاملات بالبنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر: 99.97 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك بلوم مصر : 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداولات بالبنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

جاء سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات داخل فروع بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

عرضت فروع بنك كريدي أجريكول مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الاهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر البنوك في السوق .. جاء سعر اليوم في البنك الأهلي المصري: 99.29 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.