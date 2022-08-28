سعر الدينار الكويتي اليوم 28-8-2022 بنهاية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-8-2022، بنهاية التعاملات اليومية في البنوك، 62.20 جنيه للشراء، و62.47 جنيه للبيع، حيث انخفض للبيع، وارتفع للشراء، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنك المركز المصري، في أول أيام استئناف السوق المصرفية المصرية عملها بعد يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بينت شاشات التداول في البنك الأهلي، وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه 60.03 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك مصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 60.06 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بينت شاشات التداول، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 58.49 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدينار الكويتي ببنك التعمير والإسكان، أمام الجنيه المصري، 59.85 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك الأهلي القطري وفقًا لشاشات التداول، 59.55 جنيه للشراء، و 62.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 59.47 جنيه للشراء، و65.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي وفقًا لشاشات التداول، بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري، 59.48 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، بينت شاشات التداول، وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، إلى 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.92 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، وفقًا لشاشات التداول، أمام الجنيه، 58.70 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول بالبنك التجاري الدولي، تسجيل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، 60.04 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.