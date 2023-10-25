سعر الدينار الكويتي اليوم 25-10-2023 أمام الجنيه في الختام

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-10-2023، أمام الجنيه المصري في ختام التداولات اليومية، لتصل متوسط عملة دولة الكويت داخل السوق الرسمية المصرفية إلى 99.72 جنيه للشراء، و100.06 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته الرسمية المختصة بنشر متوسط اسعار العملات في السوق، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال في تقرير التالي مستويات الشراء والبيع ل والتي سجلت في اخر تعامل لها عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم بنك المصرف العربي الدولي

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام عملة مصر المحلية بالمصرف العربي الدولي إلى 99.76 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهرت ختام التعاملات بالبنك المصري الخليجي وصول سعر الدينار الكويتي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.22 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني إلى 96.50 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر وحدة النقد الكويتية في بنك SAIB

جاء سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات بموقع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 99.77 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

بلغ سعر الدينار الكويتي على موقع بنك المصرف المتحد الرسمي في ختام التداولات 93.48 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

على مستوى البنوك الحكومية عرض البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 98.85 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض بنك كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي في ختام التداولات اليومية عند مستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

أظهرت التعاملات الختامية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 99.52 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

عرض الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.60 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليوم على شاشات التداولات بالبنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.