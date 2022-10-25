سعر الدينار الكويتي اليوم 25-10-2022 في بداية تعاملات الثلاثاء البنكية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مستهل تعاملات الثلاثاء 25-10-2022 البنكية، مستوى صرف: 63.24 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، حيث تحرّك سعر الصرف بنهاية تعاملات الإثنين نحو الانخفاض بمقدار 7 قروش للبيع، و6 قروش للشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة دولة الكويت في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب إلى مستوى صرف: 63.18 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 61.97 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى صرف: 61.10 جنيه للشراء، 63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

قدّر البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى صرف: 61.07 جنيه للشراء، 63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر لمستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مستوى صرف: 61 جنيه للشراء، 63.64 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 59.72 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 62.34 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 61.12 جنيه للشراء، 65.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

قدّر المصرف المتحد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد بقيمة صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.60 جنيه للبيع.