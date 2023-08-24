سعر الدينار الكويتي اليوم 24-8-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

عرضت مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 24-8-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات قبل البدء في عطلة البنوك الأسبوعية، وجاء متوسط سعر عملة الكويت بقيمة 99.98 جنيه للشراء، و100.39 للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني، وتعرض جريدة «المال»، خلال السطور القادمة سعر شراء وبيع العملة الكويتية والتي تم رصدها من خلال شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي بفروع المصارف المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان بلغ قيمة: 96.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع، بختام تعاملات البنوك الأسبوعية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي جاء بقيمة: 95.94 جنيه للشراء، 100.44جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري وصل إلى: 99.10 جنيه للشراء، و100.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر في بنك التنمية الصناعية حول معدلاته في بنك التنمية الصناعية بقيمة: 96.09 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإٍسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي طُرح بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع، بنهاية التداول بالمصارف.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر قُدم بقيمة: 99.84 جنيه للشراء، و100.12 للبيع، بنهاية التعاملات المسائية.

سعر الدنيار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب ثبت عند: 100.06 جنيه للشراء، و100.45 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري سجل قيمة: 100.26 جنيه للشراء، و100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر حول معدلاته بقيمة: 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني: 94.53 جنيه للشراء، و100.73 جنيه للبيع.