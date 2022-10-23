سعر الدينار الكويتي اليوم 23-10-2022 بنهاية التعاملات في مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-10-2022، في الشراء بينما ارتفع في البيع بمقدار 7 قروش تقريبًا، في نهاية التعاملات اليومية في البنوك بمصر، ووصل إلى 63.30 جنيه للشراء، و 63.56 للبيع، بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن أسعار عملة دولة في البنوك الخاصة والأجنبية والحكومية والعربية والإسلامية، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري 61.11 جنيه للشراء، و 63.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد أمام الجنيه،إلى 59.54 جنيه للشراء، و 63.43 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مستوى صرف عند: 59.36 جنيه للشراء، و 63.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي، حقق مستوى صرف عند: 60.57 جنيه للشراء، و 66.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 61.97 جنيه للشراء، و 63.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 60.91 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مستوى صرف عند: 59.53 جنيه للشراء، و 63.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، إلى 60.93 جنيه للشراء، و 63.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، سجل مستوى صرف عند: 62.47 جنيه للشراء، و 63.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 61.00 جنيه للشراء، و 63.59 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.80 جنيه للشراء، و 65.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، إلى 61.12 جنيه للشراء، و 65.28 للبيع.