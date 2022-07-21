سعر الدينار الكويتي اليوم 21-7-2022

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بعدد من فروع البنوك المصرية الحكومية الخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي، إلى 61.29 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، حسبما ذكر أحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا تفصيليًّا بأسعار الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، بالبنك الأهلي المصري؛ أحد أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية، إلى 59.06 جنيه للشراء، و61.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر؛ وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، 59.16 جنيه للشراء، و61.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك الإسكندرية؛ وهو بنك حكومي، 57.57 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان وهو من البنوك الحكومية، إلى سعر 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، 59.61 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 58.63 جنيه للشراء، و64.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.09 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري QNB، إلى 61.49 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك EGBANK، إلى 58.68 جنيه للشراء، و61.75 جنيه للبيع.