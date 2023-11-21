سعر الدينار الكويتي اليوم 21-11-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مستوى صرف متباين في مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية للبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت في آخر تقرير صادر البنك المركزي المصري إلى 100.04 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا عن أسعار صرف بحسب شاشات التداول المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 100.11 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي- مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي- مصر، 97.73 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر، 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ99.88 جنيه للشرالاء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ96.84 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ99.73 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند 93.48 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، فحقق مستوى صرف عند 99.20 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 100.11 جنيه للشراء، و100.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.