سعر الدينار الكويتي اليوم 21-11-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

عرضت شاشات التداول المنتشرة بأفرع البنوك العاملة بالجمهورية، تباين سعر اليوم الثلاثاء 21-11-2023 مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملات منتصف الأسبوع بالمصارف المحلية والأجنبية، وسجل متوسط سعر صرف عملة دولة الكويت قيمة 100.12 جنيه للشراء، و 100.47 جنيه للبيع طبقًا للبيان الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وفيما يلي التقرير اليومي لبواية جريدة «المال» بأسعار العملة الكويتية عقب جولة بين المواقع الرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة جاء بقيمة، 99.73 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي وصل إلى، 100.11 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي- مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي- مصر سجل قيمة، 97.73 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر بلغ قيمة، 95.54 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عُرض بقيمة، 99.88 جنيه للشرالاء، و100.17 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

سعر في بنك الإسكندرية قُدم بقيمة، 96.84 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد حقق قيمة، 93.48 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري طُرح بقيمة، 99.20 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية ثبت عند قيمة، 96.09 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر حافظ على مستواه بقيمة، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب قُدر بقيمة، 100.11 جنيه للشراء، و100.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ قيمة، 97.30 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.