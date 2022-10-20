سعر الدينار الكويتي اليوم 20-10-2022 في بداية تعاملات الخميس البنكية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى مستقر نسبيًّا في بداية تعاملات الخميس 20-10-2022 البنكية، إذ بلغ داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 63.24 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك، إذ شهدت نهاية تعاملات الأربعاء انخفاض بمقدار 3 قروش للشراء، و9 قروش للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه: 62.34 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مستوى صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي عند مستوى صرف: 61.12 جنيه للشراء، 65.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.50 جنتيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 61.02 جنيه للشراء، 63.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف: 61.97 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 60.46 جنيه للشراء، 66.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند مستوى صرف: 61.05 جنيه للشراء، 63.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 59.61 جنيه للشراء، 63.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 61.28 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي مستوى صرف: 63.12 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

ظهر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب عند مستوى صرف: 63.13 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.