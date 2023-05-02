سعر الدينار الكويتي اليوم 2-5-2023 بمستهل التعاملات الصباحية في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

اليوم الثلاثاء 2-5-2023، في مستهل التعاملات اليومية الصباحية في البنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 100.63 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، وشهد عملة الكويت تباينًا خلال الفترة الماضية، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة.

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

اليوم أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.14 للبيع.

وفي المصرف المتحد، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، سجل مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.27 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 95.04 جنيه للشراء، و 101.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.