سعر الدينار الكويتي اليوم 2-5-2023 بمستهل التعاملات الصباحية في مصر

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وفي المصرف المتحد، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 93.48 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
أما سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، سجل مستوى صرف عند: 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 99.66 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 100.40 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.27 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وطرح بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري
وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وفي بنك الكويت الوطني، وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري إلى 95.04 جنيه للشراء، و 101.26 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير، 96.99 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.