سعر الدينار الكويتي اليوم 16-3-2023 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجل سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

اليوم الخميس 16-3-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.79 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

في بنك مصر إلى 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.16 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.