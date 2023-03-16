Loading...

سعر الدينار الكويتي اليوم 16-3-2023 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

Loading...

الدينار الكويتي بـ 100.57 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم 16-3-2023 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 16 مارس 23

سجل سعر

الدينار الكويتي
اليوم الخميس 16-3-2023، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر مستوى صرف عند: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، استنادًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، وينشر موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر

الدينار الكويتي
في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.79 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر

الدينار الكويتي
في بنك مصر إلى 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.16 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الخميس, 16 مارس 23