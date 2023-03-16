سعر الدينار الكويتي اليوم 16-3-2023 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 100.45 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وطرح بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.93 جنيه للشراء، و 101.07 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 95.79 جنيه للشراء، و 100.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير
وقدّر بنك الإسكان والتعمير، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.
سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 97.16 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.