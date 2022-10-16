سعر الدينار الكويتي اليوم 16-10-2022 في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-10-2022 مع مستهل تعاملات البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، إلى مستوى مستقر وذلك مع اليوم الأول لعودة القطاع للعمل مرّة أخرى بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، ووصل داخل المركزي المصري إلى: 63.28 جنيه للشراء، 63.55 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر عملة الكويت في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 61.03 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 59.66 جنيه للشراء، 63.72 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند مستوى صرف: 59.53 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قيمة صرف: 62.47 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مستوى صرف: 63.18 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي قيمة صرف: 61.97 جنيه للشراء، 63.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى صرف: 61.06 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر مستوى صرف: 62.74 جنيه للشراء، 63.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري قيمة صرف: 61.11 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف: 61.28 جنيه للشراء، 63.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 60.52 جنيه للشراء، 66.50 جنيه للبيع.