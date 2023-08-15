سعر الدينار الكويتي اليوم 15-8-2023 أمام الجنيه بمستهل التعاملات

تباين سعر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بصورة طفيفة مقارنة بالأسعار المعلنة داخل السوق المحلية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الإلكترونية الموجودة داخل الفروع، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الكويتية داخل سوق الصرافة 100.21 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الصفحة الإلكترونية والرسمية للبنك للبنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار العملات الأجنبية والعربية، بحسب المسح الذي أجرته المال على شراء وبيع عملة دولة الكويت والتي جاءت عند:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض الموقع البنك الأهلي المصري الإلكترونية سعر الدينار الكويتي عند مستويات 99.34 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع..

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

فيما وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر إلى مستويات 100.02 جنيه للشراء، و100.26 للبيع، امام الجنيه المصري.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك CIB في بداية التعاملات عند مستويات 97.30 جنيه للشراء، و 100.64 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات ببنك القاهرة : 100.40 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرضت فروع بنك الإسكندرية سعر أمام الجنيه عند 96.97 جنيه للشراء، مقابل 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما يخص السعر داخل بنك QNB جاء سعري الشراء والبيع : 95.94 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

فيما عرضت فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي، عند: 98.09 جنيه للشراء، و 100.58 للبيع..

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية داخل بنك المصري العربي الدولي 100.26جنيه للشراء، و 100.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

فيما عرضت فروع بنك الكويت الوطني سعر في بنك الكويت الوطني، قيمة: 94.74 جنيه للشراء، و 100.88 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات فروع بنك التنمية الصناعية عند: 96.09 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.