سعر الدينار الكويتي اليوم 15-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات بالبنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-8-2022، في ختام التعاملات اليومية بالبنوك، إلى 62.27 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، بسحب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ومن أهتمام موقع «جريدة المال» بما يهم القارئ نقدم لكم تقريرًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت في عددًا من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي وفقًا لشاشات التداول بنك مصر مقابل الجنيه المصري، إلى 60.03 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري بحسب شاشات التداول، 60.11 جنيه للشراء، و 62.51 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت بنك الأهلي القطري

أما ببنك الأهلي القطري، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 59.43 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدينار الكويتي وفقًا لشاشات التداول، 60.30 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد بحسب شاشات التداول، إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

أظهرت شاشات التداول ببنك الكويت الوطني، وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، إلى 58.77 جنيه للشراء، و 62.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وبينت شاشات التداول بالبنك المصري الخليجي، تسجيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.36 جنيه للشراء، و 62.62 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك العربي الأفريقي

وحقق سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه المصري 59.52 جنيه للشراء، و 65.47 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، إلى 60.79 جنيه للشراء، و 62.58 جنيه للبيع.