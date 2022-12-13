سعر الدينار الكويتي اليوم 13-12-2022 بنهاية تعاملات البنوك في مصر

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-12-2022، بنهاية التعاملات البنكية في مصر، مسجلًا مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 80.16 جنيه للشراء، و 80.44 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في إفرع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 77.37 جنيه للشراء، و 80.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 77.39 جنيه للشراء، و 80.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 77.62 جنيه للشراء، و 80.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، إلى 76.35 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

وقدّر بنك كريدي أجريكول مصر، سعر الدينار الكويتي بـ 76.09 جنيه للشراء، و 82.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وطرح بنك سايب، سعر الدينار الكويتي اليوم بـ 80.05 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وعرض بنك التنمية الصناعية، سعر الدينار الكويتي بـ 76.81 جنيه للشراء، و 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، 76.53 جنيه للشراء، و 80.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 78.25 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 75.64 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 77.43 جنيه للشراء، و 80.54 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدينار الكويتي 76.41 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، إلى 74.48 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.