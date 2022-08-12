سعر الدينار الكويتي اليوم 12-8-2022 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022، استقرارًا نسبيًا، 62.29 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثاث البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في نهاية تعاملات أمس الخميس، وبالتزامن مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري بماكينات الصراف الآلي لفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند آخر مستوى له، 59.95 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي ببنك مصر مقابل الجنيه المصري، على مستوياته الأخيرة، عند 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا عند 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

أما في البنك المصري الخليجي، حافظ الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على استقراره، عند سعر 59.36 جنيه للشراء، و 62.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني عند آخر مستوى له، 58.79 جنيه للشراء، و 62.78 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الأهلي القطري

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الأهلي القطري، أمام الجنيه، عند 59.43 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نفس مستوياته الأخيرة، عند 57.87 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك العربي الأفريقي

وحافظ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي مقابل الجنيه المصري، على استقراره عند 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي ، نفس مستوياته الأخيرة، عند 60.79 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.