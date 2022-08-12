سعر الدينار الكويتي اليوم 12-8-2022 أمام الجنيه المصري

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 12-8-2022 استقرارًا نسبيًا، ووصل إلى 62.29 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية في ختام تعاملات أمس الخميس، نظرًا لبداية العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا عن أسعار عملة دولة الكويت أمام الجنيه المصري بماكينات الصراف الآلي لعدد من فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري، 60.06 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري إلى 59.95 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، وفق ماكينات الصراف الآلي بالبنوك.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلا 60.30 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، 59.36 جنيه للشراء، و 62.69 جنيه للبيع، بحسب ما أظهرته ماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني عند، 58.79 جنيه للشراء، و 62.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، إلى 57.87 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري، 59.43 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع، وفقًا لماكينات الصراف الآلي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.79 جنيه للشراء، و 62.60 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك العربي الأفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه المصري، إلى 59.59 جنيه للشراء، و 65.54 جنيه للبيع.