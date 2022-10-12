سعر الدينار الكويتي اليوم 12-10-2022 في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف: 63.25 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر الصرف ارتفاعًا أمس في نهاية التعاملات بأغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف عملة الدولة الكويتية داخل البنوك وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف: 61.00 جنيه للشراء، 63.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف: 61.04 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي: 60.51 جنيه للشراء، 66.48 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى صرف: 61.07 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد مستوى صرف: 59.54 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.97 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية ببنك التعمير والإسكان

وظهر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى صرف: 61.66 جنيه للشراء، 63.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية إلى مستوى صرف: 61.28 جنيه للشراء، 63.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوى صرف: 60.80 جنيه للشراء، 65.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي مستوى صرف: 61.12 جنيه للشراء، 65.28 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 63.14 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي الكويتي مصر

وظهر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصر عند مستوى صرف: 62.34 جنيه للشراء، 63.50 جنيه للبيع.