سعر الدينار الكويتي اليوم 11-9-2023 أمام الجنيه في الختام

تباينت سعر الكويتي اليوم 11-9-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التداولات مقارنة بأسعار أمس المعلنة بالسوق المحلية على مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية في آخر تحديثاتها اليومية، ليصل متوسط سعر العملة الكويتية في مصر عند 99.92 جنيه للشراء، 100.26 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري بصفحته المختصة بنشر متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بمصر، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 99.08 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي على مستوياته المعلنة في البنوك داخل فروع بنك مصر 99.75 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

عرض سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصير داخل فروع بنك القاهرة عند مستويات 100.04 جنيه للشراء، 100.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري داخل فروع بنك الإسكندرية عند مستويات 96.72 جنيه للشراء، 100.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

على مستوى البنوك الإسلامية، وصل سعر الدينار الكويتي بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 98.09 جنيه للشراء، 100.38 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك المصري الخيلجي عند 95.63 جنيه للشراء، 100.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

عرض بنك التعمير والإسكان سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 96.99 جنيه للشراء، 100.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الاستثمار العربي إلى مستويات 96.03 جنيه للشراء، 102.517

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

قدم بنك الكويت الوطني سعر الدينار الكويتي عند مستويات 94.48 جنيه للشراء، 100.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل الدينار الكويتي اليوم داخل بنك قطر الوطني إلى مستويات 99.98جنيه للشراء، 100.38 للبيع.