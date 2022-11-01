سعر الدينار الكويتي اليوم 1-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك مع مستهل تعاملات الثلاثاء 1-11-2022 البنكية، ارتفع مجددًا حيث وصل داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف: 77.72 جنيه للشراء، 78.07 جنيه للبيع، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدينار الكويتي داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 75.69 جنيه للشراء، 77.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 74.95 جنيه للشراء، 78.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 74.68 جنيه للشراء، 77.68 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر: 74.60 جنيه للشراء، 77.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 74.61 جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 75.31 جنيه للشراء، 78.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 72.95 جنيه للشراء، 78 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الكويتي الوطني

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الكويتي الوطني: 73.65 جنيه للشراء، 78.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 72.42 جنيه للشراء، 77.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 76.69 جنيه للشراء، 78.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 74 جنيه للشراء، 81.32 جنيه للبيع.