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سعر الدينار الكويتي اليوم يواصل استقراره أمام الجنيه بنهاية التعاملات

الأهلي المصري يمنح السعر عند 49.45 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

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واصل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، الحفاظ على مستواه بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، بحسب التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية، فيما جاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.813 جنيه للشراء، و52.272 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات سجلت مستويات أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، 49.37 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقرت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.42 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر آخر تحديث للعملة الكويتية أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري عند 49.45 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

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سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى صعيد سعر صرف العملة الكويتي أمام الدولار الأمريكي جاء عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

تداولت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي على استقرارها عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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