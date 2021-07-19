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سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر في البنوك والصرافة

استقرار جماعي للعملات أمام الدينار
فاطمة إمام 5:52 م, الأثنين, 19 يوليو 21 5:52 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية، على نفس مستويات أمس، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي،  بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هــ وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في ختام التعاملات وصلت مستويات العملة الأمريكية بفروع البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.26 جنيه للشراء، و52.35 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعن مستويات صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.36 للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، جاءت مستويات الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

على مستويات الشراء والبيع وصل سعر صرف الدينار داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.27 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.33 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق بحسب آخر تحديث على أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي غب ختام تعاملات اليوم في البنوك عند 12.47 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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