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سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر في البنوك والصرافة

نتيجة لعطلة البنوك يومي الجمعة والسبت
فاطمة إمام 5:46 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 5:46 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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استقر سعر الدينار الكويتي  اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021، مقابل الجنيه المصري البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، على نفس مستويات أمس، نتيجة للعطلة الاسبوعية وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.918 جنيه للشراء، و52.379 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عند 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي.، وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب تقرير المال جاسء الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهر شاشات التداول وصل شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستوى 48.41 جنيه، و52.28 جنيه على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بحسب التقرير المسائي لـ”المال”.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما أظهر التقرير المسائي للمال سعر صرف الدينار الكويتي عند 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ سغر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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