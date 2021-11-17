سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر داخل البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، من حيث مستويات الشراء والبيع، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع، في شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن البنك التجاري الدولي عن وصول سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي ليصبح سعره 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى نفس مستويات أمس شراء وبيع الدينار الكويتي استقر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

أظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

كم أظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

ووصل مستوى شراء وبيع الدولار صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي