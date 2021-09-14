سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقر سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 14- 9- 2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات التداول اللحظية وصول مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث للعملة الكويتية.

سعر الدينار مقابل الدولار

وجاء سعر الدينار الكويتي جاء على نفس مستويات أمس أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغت مستويات الدينار الكويتي مقابل نظيره عملة المملكة العربية الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية