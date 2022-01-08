سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

أظهر تقرير المال المسائي لأسعار العملات العربية استقرار مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 7 يناير 2022، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، بسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهر تقرير سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعرضت مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وأظهر التقرير المسائي للمال استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعلى نفس مستويات أمس استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية إلى 49.25 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وفي ختام اليوم بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.