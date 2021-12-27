سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه

اختتم سعر الدينار الكويتي تعاملاته أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، على استقرار في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر اليورو، ليبلغ 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في ختام التداولات استقرت العملة الكويتية الدينار

مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر التقرير المسائي لـ”المال” استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

بحسب التحديث الأخير للعملة الكويتية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

على نفس مستويات أمس جاء صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي إلى مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، وصول مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية 49.25 جنيه للشراء، و52.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

في ختام التداول اليومي وصلت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، عند 3.31 دولار أمريكي