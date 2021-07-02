سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم 2 يوليو 2021، على مستويات الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة، مقابل نظيره المصري، ليكون عند نفس مستويات نهاية التعاملات الأسبوعية الأربعاء الماضي، لتقدم البنوك سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية عند متوسط سعر للشراء 51.78 جنيه، وعلى مستوى البيع عند 52.27 جنيه، وفقًا للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهر تقرير المال وصول سعر صرف الدينار الكويتي امام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي CIB، عند 49.05 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر صرف العملة الكويتية امام نظيرها المصري داخل البنك الاهلي الكويتي لمستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهر تقرير المال وصول الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الاسكندرية عند مستويات 48.32 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري جاء سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري عند مستوى 49.11 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهرت مؤشرات التداول في السوق العالمي وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام العملة الأمريكية الخضراء ليسجل عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات، تراجع صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي لمستوى 12.44 ريال، وفقًا لآخِر تحديث للعملات.