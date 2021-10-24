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سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه المصري

أسعار التعاملات المصرفية للدينار الكويتي داخل البنوك المصرية
دينا مجدي 4:56 م, الأحد, 24 أكتوبر 21 4:56 م, الأحد, 24 أكتوبر 21

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شهد سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليُسجل متوسط سعر الدينار الكويتى اليوم 52.34 جنيه للبيع، و51.88 جنيه للشراء، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري. وكانت الأسعار داخل البنوك كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك الكويت الوطني إلى 49.02 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي في التعاملات المصرفية اليوم لتكون قيمته عند 49.37 جنيه مصري للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم عند 48.48 جنيه للشراء، و52.22 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الدينار الكويتي ثباتًا في سعره مقابل الدولار الكويتي داخل شركات الصرافة ليُسجل 3.32 دولار أمريكي.

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بقلم دينا مجدي

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