سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك منها الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية

على نفس موجة الاستقرار التي شهدتها كافة العملات العربية والأجنبيةـ استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الجمعة 9-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.87 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر العملة الكويتي على مستوى الشراء والبيع داخل البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.16 جنيه للشراء، و52.33 للبيع. سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي على مستوى الشرء والبيع عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند 48.38 جنيه للشراء، و52.25 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر مصرف حكومي في السوق جاءت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاء عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أمام الدولار الأمريكي جاء سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في مساء اليوم الجمعة وصل صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات وصل عند مستوى 12.45 ريال.