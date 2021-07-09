بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك منها الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية
فاطمة إمام 6:15 م, الجمعة, 9 يوليو 21 6:15 م, الجمعة, 9 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

على نفس موجة الاستقرار التي شهدتها كافة العملات العربية والأجنبيةـ استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري ، اليوم الجمعة 9-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك، منها الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فيما بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري للشراء 51.87 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.33 جنيه، وفقا لآخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا  مؤشر مديري المشتريات يُسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر العملة الكويتي على مستوى الشراء والبيع داخل البنك التجاري الدولي CIB، عند 49.16 جنيه للشراء، و52.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي على مستوى الشرء والبيع عند 49.64 جنيه للشراء، و52.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند 48.38 جنيه للشراء، و52.25 للبيع جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية.

اقرأ أيضا  استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

داخل أكبر مصرف حكومي في السوق جاءت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري جاء عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

أمام الدولار الأمريكي جاء سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-7-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في مساء اليوم الجمعة وصل صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات وصل عند مستوى 12.45 ريال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر اليورو اليوم يبقى على مستواه في البنوك

فاطمة إمام 5:47 م, الجمعة, 9 يوليو 21

أسعار العملات اليوم تحافظ على مستوياتها في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 5:23 م, الجمعة, 9 يوليو 21

سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 4:56 م, الجمعة, 9 يوليو 21

سعر الريال السعودي اليوم يستقر عند مستويات الأمس

منى صلاح 4:13 م, الجمعة, 9 يوليو 21

أسعار العملات اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:25 م, الجمعة, 9 يوليو 21

سعر اليورو اليوم الجمعة 9-7-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 11:32 ص, الجمعة, 9 يوليو 21