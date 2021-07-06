ارتفع سعر الدينار الكويتي 4 قروش أمام الجنيه، في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 6-7-2021، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك منها المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية المصرية، وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري متوسط سعر للشراء 51.88 جنيه، وعلى مستوى البيع سجل 52.34 جنيه، وفقا لأخر تحديث للعملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، ليصل لمستوى 49.08 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أمام سعر الدينار الكويتي جاء سعر صرف الجنيه المصري داخل بنك الاسكندرية عند 48.39 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى وصلت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند مستوى 49.17 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار ليصل إلى مستوى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في نهاية التعاملات عند مستوى 12.45 ريال.