سعر الدينار الكويتي اليوم يرتفع في نهاية التعاملات بالبنوك

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم،الخميس الموافق 21 يوليو 2022، في نهاية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري، بعدد من فروع البنوك المصرية الحكومية الخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ووصل متوسط سعر الدينار إلى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” إليكم تقريرًا تفصيليًّا بأسعار الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه، بالبنك الأهلي المصري؛ أحد أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية، إلى 59.10 جنيه للشراء و61.66 للبيع، بحسب شاشات التداول.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول اللحظية ببنك مصر ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي CIB

بينت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.64 جنيه للشراء و61.73 للبيع، بنهاية التعاملات.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي، إلى 60.12 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية بالبنك.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما تحرك سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية؛ إلى 57.61 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان وهو من البنوك الحكومية، إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 61.31 جنيه للشراء، 61.69 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضحت الشاشات اللحظية في البنك العربي الأفريقي الدولي، تحرك سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 58.69 جنيه للشراء، و64.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 61.50 جنيه للشراء، و61.67 جنيه للبيع.