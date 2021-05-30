سعر الدينار الكويتي اليوم يرتفع أمام الجنيه

ارتفع سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 30-5-2021، 6 قروش عن نهاية الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه في ختام التعاملات، بحسب متوسط السعر بفروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، ليعرض الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري متوسط سعري فيما يخص الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالسوق، عند مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع نهاية الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أنهي بنك مصر، تعاملات اليوم على مستوى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 49.13 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في مصر

على مستوى سعر صرف الدينار الكويت مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري عند مستوى 51.95 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي

أظهر تقرير المال على أسعار العملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.11 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، داخل بنك CIB البنك التجاري الدولي. سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلى الكويتي

على الجانب الآخر جاءت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

أظهرت آخر مؤشرات التداول على العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري، جاءت عند مستوى 48.87 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

عند 49.10 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي البنك الأهلي المصرى، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك

سعر الدينار مقابل الدولار

في نهاية تعاملات اليوم بين تقرير المال وصل مستوى صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الأمريكي الدولار عند 3.33 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على مستويات العملات الخليجية، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، إلى 12.47 ريال.