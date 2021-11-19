سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، الحقاظ على مستواه دداخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، من حيث مستويات الشراء والبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي، أمام الجنيه على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند مستوى 51.76 جنيه للشراء 52.22 جنيه للبيع، في شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر صرف الدينار بالبنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وظهر التقرير المسائي للمال بلوغ شراء وبيع الدينار الكويتي استقر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

من ناحية أخرى سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعلى نفس سعر أمس جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

يواصل الدينار استقراره أمام أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية، اليوم، ليحقق 3.31 دولار أمريكي