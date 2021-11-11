سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

حافظت البنوك على مستوى سعر الدينار الكويتي اليوم الخمبس 11 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري وذلك علي شاشات التداول اللحظية بكثير من فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر العملة الكويتية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.76 جنيه للشراء، و52.22 لتعرض (المـــال) عبر التقرير التالي أسعار الدينار الكويتي داخل التعاملات المصرفية اليوم والتي جاءت على المستوى الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

على نفس مستويات أمس جاء سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك التجاري الدولي ليصبح 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهر التقرير المسائي للمال أن العملة الكويتية حافظت على مستواها أمام الجنيه المصري في تعاملات البيع والشراء داخل فروع البنك الأهلي الكويتي ليحقق سعره 49.67 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

وعرضت فروع بنك الأهلي المتحد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبين التقرير المسائي للمال استقرار سعر الدينار بالمصرف العربي الدولي، ليكون سعره 50.6 جنيه للشراء، و 51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم ليحقق 3.31 دولار أمريكي.