سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 9 أكتوبر2021، مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم، على نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية لإجازة القطاع المصرفي الأسبوعية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهر تقرير المالي المسائي استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل البنك التجاري الدولي داخل أكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما استقرت أسعار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على نفس مستويات نهاية الأسبوع الماضي داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما اسنقرت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، ليصل إلى 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

على نفس مستويات الخميس الماضي يستقر سعر صرف العملة الكويتي أمام نظيرها الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأظهرت أحدث مستويات الدينار الكويتي وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.