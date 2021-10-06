سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر2021 على استقراره مقابل الجنيه المصري، فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمة جريدة المال خدمة لقرائها، كما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.850 جنيه للشراء، و52.309 للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصرى، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في ختام التعاملات، يستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي اكبر المصارف الخاصة، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما حافظ الدولار على شاشات التداول اللحظية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 48.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع، أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصلت في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعلى المستوى العالمي، وصل سعر صرف الدينار الكويتي في ختام التعاملات الاسبوعية أمام الدولار الأمريكي عند مستويات 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي إلى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.