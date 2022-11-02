سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء 2-11-2022 البنكية إلى مستوى مستقر نسبيًّا، وداخل البنك المركزي المصري سجّل متوسط صرف: 77.89 جنيه للشراء، 78.24 جنيه للبيع، حيث حقق نهاية تعاملات الثلاثاء ارتفاعًا قدره 17 قرشًا للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الدينار الكويتي داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 74.86 جنيه للشراء، 78.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المصرف المتحد: 72.87 جنيه للشراء، 77.97 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه: 74.12 جنيه للشراء، 81.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك بلوم مصر: 77.98 جنيه للشراء، 78.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 74.68 جنيه للشراء، 77.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 76.50 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه: 74.76 جنيه للشراء، 80.69 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك سايب: 77.90 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه: 73.61 جنيه للشراء، 78.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان: 74.44 جنيه للشراء، 78.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 75.10 جنيه للشراء، 78.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي: 75.79 جنيه للشراء، 77.91 جنيه للبيع.