سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، بالبنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية، وحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري وصل متوسط أسعار العملات إلى 61.50 جنيه للشراء، و61.78 جنيه للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أكبر البنوك الحكومية، 59.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 59.08 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

في بنك الكويتي الوطني أوضحت شاشات التداول وصل سعر الدينار الكويتي، إلى 57.94 جنيه للشراء، و61.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 58.80 جنيه للشراء، و64.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.12 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع، في بنك أبو ظبي الإسلامي،

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في في البنك الأهلي القطري «QNB»، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك «EGBANK»

ووصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك «EGBANK»، إلى 58.71 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 61.36 جنيه للشرا، و61.72 جنيه للبيع في بنك بلوم.