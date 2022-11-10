سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية تعاملات الخميس مقابل الجنيه

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية تعاملات الخميس 10-11-2022 البنكية، حيث حقق مستوى صرف داخل البنك المركزي المصري وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية: 78.69 جنيه للشراء، 78.98 جنيه للبيع، بعدما شهد ارتفاعًا 10 قروش في الشراء و11 قرش في البيع، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًّا لسعر صرف عملة الكويت وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 76.86 للشراء، 78.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر أمام الجنيه المصري: 75.29 للشراء، 81.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 75.91 للشراء، 78.81 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري: 75.28 للشراء، 82.62 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 78.65 للشراء، 79.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 75.98 للشراء، 78.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي-مصر أمام الجنيه المصري: 77.29 للشراء، 79.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري: 75.81 للشراء، 80.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد أمام الجنيه المصري: 73.69 للشراء، 78.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري: 78.55 للشراء، 78.91 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري: 78.65 للشراء، 79.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني أمام الجنيه المصري: 74.43 للشراء، 79.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه المصري: 75.64 للشراء، 79.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري أمام الجنيه المصري: 75.63 للشراء، 78.97 للبيع.