سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية

سعر الدينار الكويتي اليوم حقق استقرارًا نسبيًّا مع مستهل تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن سعر العملات بموقع البنك المركزي المصري، ووصل إلى مستوى: 78.59 جنيه جنيه للشراء، 78.87 جنيه للبيع، بعدما شهد ارتفاعًا أمس بمقدار 37 قرشًا جنيه للشراء، و15 قرشًا للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية في البنوك وفقًا لتحديثات المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي: 78.55 جنيه للشراء، 78.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 75.93 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر العملة الكويتية أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 77.20 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 75.91 جنيه للشراء، 78.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 75.33 جنيه للشراء، 79.03 للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 73.63 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر: 75.23 جنيه للشراء، 81.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 75.84 جنيه للشراء، 78.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 76.80 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 78.63 جنيه للشراء، 78.99 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 74.28 جنيه للشراء، 79.19 للبيع.