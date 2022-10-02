سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية تعاملات الأحد البنكية مقابل الجنيه

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم 2-10-2022 في بداية تعاملات الأحد البنكية 62.85 جنيه للشراء، 63.12 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، حيث جاء مستقرًا عند آخر مستوى له منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الكويتية داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي عند مستوى: 60.63 جنيه للشراء، 63.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب عند مستوى: 62.89 جنيه للشراء، 63.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر مستوى صرف: 60.79 جنيه للشراء، 63.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 61.59 جنيه للشراء، 63.23 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 60.76 جنيه للشراء، 63.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى: 62.09 جنيه للشراء، 63.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 62.09 جنيه للشراء، 63.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم إلى مستوى صرف في بنك الاستثمار العربي: 60.75 جنيه للشراء، 64.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه عند مستوى: 60.43 جنيه للشراء، 65.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 59.40 جنيه للشراء، 63.41 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى صرف: 60.23 جنيه للشراء، 66.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 62.76 جنيه للشراء، 63.14 جنيه للبيع.