سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات 27-7-2022

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الأحدث عن متوسط أسعار العملات، وحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ووصل الدينار إلى سعر 61.39 للشراء، و61.77 للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا مفصلًا بأسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 57.68 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

أما في بنك مصر، فسجل سعر صرف الدينار الكويتي 59.26 للشراء، و61.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر العملة الكويتية إلى 59.16 للشراء، و61.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.64 للشراء، و61.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، فبلغ سعر عملة دولة الكويت 58.75 للشراء، و64.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وفي بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي اليوم إلى 59.21 للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

بلغ سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري QNB، 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

في بنك أبو ظبي الإسلامي وصل سعر صرف الدينار الكويتي،إلى 60.12 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك EGBANK

وسجل سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه في إيجي بنك 58.71 للشراء، و61.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك بلوم مصر، سعر 61.44 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK، سعر 58.01 للشراء، و61.95 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر عملة دولة الكويت في بنك المصرف المتحد، سعر 57.24 للشراء، و61.73 للبيع.