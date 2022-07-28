سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات الصباحية الخميس 28-7- 2022

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022، مع بداية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، إلى 61.41 للشراء، و61.75 للبيع، حسب البنك المركزي المصري في تحديثه عن متوسط أسعار العملات، وما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا مفصلًا بأسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 59.26 للشراء، و61.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 59.22 للشراء، و61.74 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB»، بلغ سعر صرف الدينار الكويتي 59.64 للشراء، و61.81 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 57.73 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، سجل سعر صرف الدينار الكويتي 59.21 للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 58.80 للشراء، و64.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB، 58.77 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي، إلى 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في إيجي بنك 58.71 للشراء، و61.81 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني NBK

حقق الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK، سعر 58.71 للشراء، و61.86 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد، إلى 57.24 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم مصر، 61.42 للشراء، و61.73 للبيع.