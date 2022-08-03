سعر الدينار الكويتي اليوم في التعاملات بالبنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-8-2022 في أغلب البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية للبنوك، حيث وصل سعر عملة دولة الكويت إلى 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالي بيانًا تفصيليًّا لمتوسط أسعار صرف عملة دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت شاشات التداول بالنبك الأهلي المصري وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 59.75 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وبيّنت شاشات التداول في بنك مصر وصول سعر الدينار الكويتي إلى 59.85 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة 60.14 جنيه للشراء، و62.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

وأوضحت شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي القطري، إلى 59.27 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، 58.26 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجلت العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري بحسب شاشات التداول بفروع بنك أبوظبي الإسلامي، سعر 60.63 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف العملة الكويتية في البنك العربي الإفريقي

وبينت شاشات التداول اللحظية في فروع البنك العربي الإفريقي وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 59.38 جنيه للشراء، و65.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه 58.58 جنيه للشراء، و 62.57 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في الفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي EGBANK

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، إلى 59.24 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع.